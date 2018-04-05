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Кузбассовец хотел купить колеса для грузовика, но стал жертвой мошенника
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Кузбассовец хотел купить колеса для грузовика, но стал жертвой мошенника 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Житель Анжеро-Судженска стал жертвой мошенника, пытаясь купить колеса для грузовика.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, сумма ущерба составила 30 000 рублей.
40-летний мужчина нашел объявление о продаже колес для своего грузовика на популярном интернет-сайте. Продавец просил за них 30 000 рублей. Мужчину цена устроила, и он перевел сумму на указанные продавцом реквизиты. Однако, когда он попытался позже созвониться с продавцом, тот внес его в «чёрный список», а объявление о продаже колес исчезло с сайта. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание может составить до 5 лет лишения свободы.
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