«Сама насочиняла бумажек»: в Екатеринбурге бывшего менеджера банка обвинили в кредитовании банкротов

Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела по факту хищения средств у местного отделения Локо-банка. В деле фигурируют шесть человек. Среди них бывший менеджер банка Наталья Белоглазова. Она, как полагает следствие, подделывала документы о финансовом состоянии предприятий, которые после получения кредитов банкротились. Ущерб банку оценивается в 20 миллионов рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция — 6 лет) было возбуждено в 2015 году. В пресс-службе банка E1.RU рассказали, что этому предшествовала проверка, которую инициировало руководство кредитной организации.

— Сотрудники службы безопасности банка отследили просрочки по ряду клиентов и установили, что информация, отраженная Белоглазовой в формулярах, не соответствует действительности. Было проведено служебное расследование, по результатам которого банком было направлено заявление в полицию, — пояснили в пресс-службе банка.

Сама Наталья Белоглазова рассказала E1.RU, что в банке она работала в 2012–2013 годах в должности менеджера по привлечению клиентов в отделе кредитования малого и среднего бизнеса. Полномочий на принятие решений по выдаче кредитов у нее не было.

— В мои обязанности входил первичный сбор документов, выезд на месторасположение бизнеса для фотографирования. Это все было необходимо для проверки документов, которую потом проводила служба безопасности, — рассказала Наталья. — Но я не принимала решений по выдаче кредитов и не писала заключений по клиентам. Этим занимался кредитный комитет, куда я не входила. Теперь они говорят, якобы именно я ввела их в заблуждение, говорят, что «сама насочиняла бумажек, а мы поверили и напринимали решений».

По словам Натальи, в ее уголовном деле фигурируют пять клиентов банка (два индивидуальных предпринимателя и три организации), которые вскоре после получения кредитов стали банкротами, не выплатив банку около 20 миллионов рублей. Со слов Белоглазовой, в материалах дела указано, что это средства она потратила по своему усмотрению.

Сами предприниматели в ходе расследования дела заявляли, что у них не было цели не возвращать деньги, добавила экс-менеджер. Они платили, пока финансовое состояние это позволяло. При этом трое предпринимателей свою вину признали и были осуждены в 2016 году.

— О том, что их судили, я узнала только из материалов своего дела. То есть, когда они признавались в преступлении и рассказывали о моей роли в нем, то у нас даже очной ставки не было. Теперь их показания есть в моем деле. В моем деле есть еще два фигуранта, с которыми я не знакома, но из материалов узнала, что это брокеры, с которыми сотрудничал банк. Очной ставки с ними также не было.

По версии Натальи, ее подставляет бывшее руководство. Она уже требовала проверить на причастность к преступлению бывшую управляющую Наталью Исакевич. Но в ходе предварительного следствия это не подтвердилось.

— Возможно, эти кредиты были выданы по какой-то халатности руководства, но ответственность за это никто нести не хочет, — рассуждает Белоглазова. — Начальником службы безопасности в банке работает супруг бывшей управляющей. Он бывший полицейский и делает все, чтобы меня осудили по этому делу. Он сам мне это говорил. Сейчас он добивается, чтобы меня закрыли в СИЗО , поскольку я постоянно пишу жалобы на необъективность хода расследования дела.

Бывший управляющий отделением Наталья Сыропятова уверяет, что Белоглазова делает такие заявления от безысходности.

— Вы можете писать с ее слов все что угодно. У человека уже безвыходная ситуация. Ну, обливает нас грязью, хочет — пусть обливает. Я комментировать не буду. Я буду ждать суда, а потом предъявлю все иски, за клевету, — сказала она.

Ее супруг и действующий начальник службы безопасности банка Алексей Сыропятов от комментариев отказался.

Сейчас Наталья Белоглазова пытается доказать, что следователь по ее делу препятствует объективному ходу расследования. По ее словам, он отказывает ей в экспертизе подписей документов, которые есть в материалах дела. Среди них — должностная инструкция, по которой девушка наделена лимитом принятия решений, но она утверждает, что этот документ не подписывала.

Девушка несколько раз подавала жалобы на действия следователя по своему делу: просила его отстранить, а также возбудить уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями. Но, по ее словам, проверка началась недавно — после того как она попала на прием к заместителю главы СК России Игорю Лазутову. Осенью прошлого года на ошибки следствия указывала прокуратура Екатеринбурга. Дело было возвращено на доследование из-за неверной классификации преступления.