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В Волгограде 6 наркосбытчиков отправились за решетку на 6,5 и 11,5 лет
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В Волгограде 6 наркосбытчиков отправились за решетку на 6,5 и 11,5 лет 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Шестеро членов ОПГ осудили на 6,5 и 11,5 лет за сбыт наркотиков в Волгограде, полицейские изъяли у них два килограмма запрещенных веществ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, злоумышленники через интернет получили от куратора задания по сбыту наркотиков. Они расфасовывали их и делали тайники-закладки, после чего отчитывались ему о проделанной работе. Наркосбытчики вели свою деятельность с февраля по ноябрь 2016 года, пока не попались полицейским. Теперь злоумышленника предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.
Добавим, что на куратора наркосбытчиков тоже завели уголовное дело. В настоящее время правоохранители расследуют его.
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