В Волгограде 6 наркосбытчиков отправились за решетку на 6,5 и 11,5 лет

Шестеро членов ОПГ осудили на 6,5 и 11,5 лет за сбыт наркотиков в Волгограде , полицейские изъяли у них два килограмма запрещенных веществ. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, злоумышленники через интернет получили от куратора задания по сбыту наркотиков. Они расфасовывали их и делали тайники-закладки, после чего отчитывались ему о проделанной работе. Наркосбытчики вели свою деятельность с февраля по ноябрь 2016 года, пока не попались полицейским. Теперь злоумышленника предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима Добавим, что на куратора наркосбытчиков тоже завели уголовное дело. В настоящее время правоохранители расследуют его.