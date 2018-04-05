На директора Рочегодского ДК возбудили уголовное дело за трудоустройство сына

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Татьяны Ватуниной, директора Рочегодского центра культуры. Ее обвиняют в служебном подлоге и растрате.

Татьяна Ватунина работает директором центра культуры с 2014 года. В 2016 году она решила устроить туда и своего сына. Но есть нюанс — он живет в другом регионе.

— Ее сын практически весь год числился работником, — рассказала пресс-секретарь регионального СУ СК Светлана Тарнаева.

За 2016 год он получил примерно 90 000 рублей. В месяц его зарплата составляла примерно 8 000 рублей.