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На директора Рочегодского ДК возбудили уголовное дело за трудоустройство сына
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На директора Рочегодского ДК возбудили уголовное дело за трудоустройство сына 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Татьяны Ватуниной, директора Рочегодского центра культуры. Ее обвиняют в служебном подлоге и растрате.
Татьяна Ватунина работает директором центра культуры с 2014 года. В 2016 году она решила устроить туда и своего сына. Но есть нюанс — он живет в другом регионе.
— Ее сын практически весь год числился работником, — рассказала пресс-секретарь регионального СУ СК Светлана Тарнаева.
За 2016 год он получил примерно 90 000 рублей. В месяц его зарплата составляла примерно 8 000 рублей.
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