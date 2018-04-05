Подросток изнасиловал школьницу в Ленинградской области 

Сотрудники полиции проводят проверку по двум случаям, связанным с преступлениями сексуального характера в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Жительница Ленобласти 4 апреля заявила об изнасиловании
14-летней
дочери. Перед последним уроком
15-летний
подросток развратил школьницу в женском туалете.
О втором случае рассказала бабушка семилетней девочки в Санкт-Петербурге. Она обвинила в педофилии знакомого 1970 года рождения. Мужчина неоднократно совершал аналогичные преступления с июня 2017 года. Проводится расследование.