Вор украл у жительницы Санкт‐Петербурга урну с прахом ее матери

Минувшей ночью в полицию Санкт‐Петербурга обратилась гражданка Литвы и заявила, что ее квартиру ограбили. Злоумышленник украл старинные иконы и урну с прахом. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам потерпевшей, неизвестный проник в квартиру, пока она была не работе. Женщина отметила, что дверь не была повреждена, значит, вор открыл замок ключом. Из квартиры пропали иконы 18 и 19 века, фарфоровая посуда, а также урна с прахом матери заявительницы.

Сумма материального ущерба составила более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Ведутся поиски подозреваемого.