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Вор украл у жительницы Санкт‐Петербурга урну с прахом ее матери
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Вор украл у жительницы Санкт‐Петербурга урну с прахом ее матери 

360tv.ru 49 минут назад
Минувшей ночью в полицию Санкт‐Петербурга обратилась гражданка Литвы и заявила, что ее квартиру ограбили. Злоумышленник украл старинные иконы и урну с прахом. Об этом сообщили «Невские новости».
По словам потерпевшей, неизвестный проник в квартиру, пока она была не работе. Женщина отметила, что дверь не была повреждена, значит, вор открыл замок ключом. Из квартиры пропали иконы 18 и 19 века, фарфоровая посуда, а также урна с прахом матери заявительницы.
Сумма материального ущерба составила более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Ведутся поиски подозреваемого.
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