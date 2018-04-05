Экс-начальник военного склада в Ростовской области получил более 3 лет колонии за хищение военного имущества

«По указанию Ю. Черненко в накладные вносились завышенные сведения о количестве отпускаемого со склада дизельного топлива. Такие махинации позволили создать излишки ГСМ в объеме 27 тонн, которые продавались сторонним лицам. Кроме того, выписывая премии подчиненным, осужденный часть денег оставлял себе под предлогом необходимости приобретения на склад хозтоваров», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате противоправной деятельности Ю. Черненко государству и военному ведомству был причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей.