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Полиция задержала стоматолога, подозреваемого в стрельбе на территории московского бизнес-центра
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Полиция задержала стоматолога, подозреваемого в стрельбе на территории московского бизнес-центра 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мужчина выстрелил четыре раза из травматического пистолета.
Сотрудники полиции задержали врача-стоматолога, который подозревается в стрельбе на территории бизнес-центра на северо-востоке столицы.
Сообщение о стрельбе поступило 27 марта от женщины, которая рассказала, что на территории бизнес центра на проспекте Мира она услышала выстрелы, а после видела, как охранник собрал гильзы и положил их в карман.
— В ходе розыска 4 апреля сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя столицы, работающего стоматологом, который, находясь у бизнес-центра, совершил четыре выстрела вверх из своего травматического пистолета, — сообщили в правоохранительных органах.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
По данным агентство городских новостей «Москва», мужчина не рассказал, почему открыл стрельбу и нарушил покой граждан.
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