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В Самаре участников организованной группы будут судить за незаконную обналичку 5,6 млрд рублей
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В Самаре участников организованной группы будут судить за незаконную обналичку 5,6 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
В Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти членов организованной группы. Они обвиняются по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, а именно обналичивали и инкассировали денежные средства.
В общей сложности за период с марта 2011 года по июнь 2016 года сообщники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, обналичили более 5,6 млрд рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 140 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Самары.
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