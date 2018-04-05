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Полиция конфисковала шесть тонн гашиша в Испании
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Полиция конфисковала шесть тонн гашиша в Испании 

360tv.ru 2 часа назад
Глава испанского МВД Хуан Игнасио Соидо заявил, что национальная полиция в ходе спецоперации изъяла шесть тонн гашиша. Об этом сообщила газета «Известия».
Национальная полиция Испании обнаружила гашиш в городе Ли-Линеа—
де-ла-Консепсьон
автономного сообщества Андалусия.
Полиция задержала одного человека. Борьба против торговли наркотиками продолжает приносить результат
— Хуан Игнасио Соидо.
За прошедший год полиция Испании конфисковала рекордное количество наркотических веществ — 477 тонн.
Сотрудники таможни задержали иностранца, который перевозил наркотики в Приморском крае. Уголовное дело в отношении нарушителя передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Проводится расследование.
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