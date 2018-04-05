Не сообщившему о планах друга присоединиться к ИГ жителю ХМАО грозит тюремный срок

Источник рассказал, что уроженец Таджикистана 1993 года рождения Мадамин Исраилов, проживающий в Ханты-Мансийске , после просмотра агитационных роликов террористов в интернете начал поддерживать связь с профессиональным вербовщиком ИГ, а после и вовсе попытался примкнуть к террористам.

«Совместными силами ФСБ и МВД удалось предотвратить попадание в ИГ Исраилова, его задержали в аэропорту Баку , тем самым предотвратив его участие в террористических актах на территории Сирии », — сказа источник, добавив, что за решетку отправится не только Исраилов, но и его друг, который знал о желании знакомого примкнуть к исламским радикалам, но не доложил об этом в правоохранительные органы.

«Поскольку суд признал Исраилова виновным по статье 208 УК РФ (Участие или организация незаконного вооружённого формирования) то его товарищ попадает под статью 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и ему грозит реальный срок лишения свободы», — добавил источник.