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Не сообщившему о планах друга присоединиться к ИГ жителю ХМАО грозит тюремный срок
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Не сообщившему о планах друга присоединиться к ИГ жителю ХМАО грозит тюремный срок 

Rambler News Service 58 минут назад
Суд может приговорить к реальному сроку югорчанина, который не доложил о планах своего друга присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГ, пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по мнению которого, этот человек, скорее всего, будет приговорен к реальному сроку Мансийским районным судом ХМАО.
Источник рассказал, что уроженец Таджикистана 1993 года рождения Мадамин Исраилов, проживающий в Ханты-Мансийске, после просмотра агитационных роликов террористов в интернете начал поддерживать связь с профессиональным вербовщиком ИГ, а после и вовсе попытался примкнуть к террористам.
«Совместными силами ФСБ и МВД удалось предотвратить попадание в ИГ Исраилова, его задержали в аэропорту Баку, тем самым предотвратив его участие в террористических актах на территории Сирии», — сказа источник, добавив, что за решетку отправится не только Исраилов, но и его друг, который знал о желании знакомого примкнуть к исламским радикалам, но не доложил об этом в правоохранительные органы.
«Поскольку суд признал Исраилова виновным по статье 208 УК РФ (Участие или организация незаконного вооружённого формирования) то его товарищ попадает под статью 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и ему грозит реальный срок лишения свободы», — добавил источник.
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