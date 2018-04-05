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В Набережных Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании вокзала
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В Набережных Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании вокзала 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
КАЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали 33-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала в Набережных Челнах. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, ночью 5 апреля мужчина позвонил на номер 112 и сообщил, что в здании железнодорожного вокзала заложена бомба. Пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали, взрывное устройство обнаружено не было.
"В результате слаженных действий правоохранителей была очень быстро установлена личность звонившего, им оказался 33-летний житель Республики Татарстан. Он доставлен в линейный отдел полиции Набережных Челнов, где сейчас с ним проводятся доследственные мероприятия", — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», предусматривающей максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
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