В Набережных Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании вокзала

КАЗАНЬ , 5 апреля. / ТАСС /. Полицейские задержали 33-летнего жителя Татарстана , подозреваемого в ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала в Набережных Челнах. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, ночью 5 апреля мужчина позвонил на номер 112 и сообщил, что в здании железнодорожного вокзала заложена бомба. Пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали, взрывное устройство обнаружено не было.

"В результате слаженных действий правоохранителей была очень быстро установлена личность звонившего, им оказался 33-летний житель Республики Татарстан. Он доставлен в линейный отдел полиции Набережных Челнов, где сейчас с ним проводятся доследственные мероприятия", — говорится в сообщении.