Пропавшая полгода назад 50-летняя пермячка найдена убитой

Перми правоохранители нашли расчлененное тело 50-летней жительницы Закамска. Женщина пропала полгода назад. Она работала продавцом в хлебном киоске рядом с домом. Заявление в полицию о её розыске подали родственники, живущие в Пермском крае , которые долгое время не могли до дозвониться до женщины.

Сотрудники полиции начали проводить розыскные мероприятия.

«В ходе проведения проверки было установлено, что в отношении женщины было совершено убийство, — сообщила корреспонденту «АиФ-Прикамье» следователь СО по Кировскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Эльвира Каволюкайте. — Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый — 50-летний сосед женщины по коммунальной квартире — был задержан и допрошен. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу».

Убийство мужчина совершил после ссоры на бытовой почве. А чтобы скрыть следы преступления, расчленил свою жертву и спрятал в гараже родственников.

После того, как части тела женщины были найдены, следователи назначили экспертизы для подтверждения личности убитой.