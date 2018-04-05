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В Волгограде 60-летняя мошенница попалась на подкупе полицейских
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В Волгограде 60-летняя мошенница попалась на подкупе полицейских 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
60-летнюю волгоградку задержали в Советском районе, женщина подозревается в мошенничестве и подкупе полицейских, которым она предложила за бездействие 60 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, женщина больше года находилась в федеральном розыске за мошенничество в Краснодарском крае. Скрываясь от полицейских, она вернулась в Волгоград. На днях женщину задержали местные правоохранители. При проведении процессуальных действий она решила «договориться» с ними. За не составление в отношении нее документов и не направление информации о её задержании краснодарским правоохранителям она предложила им 60 000 рублей. Теперь ей предстоит понести наказание не только за мошенничество, но и попытку подкупа полицейских. В настоящее время решается вопрос о заключении пенсионерки под стражу.
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