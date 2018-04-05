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Стоматолога задержали за стрельбу у бизнес-центра в Москве
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Стоматолога задержали за стрельбу у бизнес-центра в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Утром 4 апреля полицейские в Москве задержали стоматолога за стрельбу, которую он открыл из травматического оружия на парковке у бизнес-центра 27 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В 9 утра 4 апреля полицейские задержали мужчину, работающего стоматологом, который из травматического пистолета совершил четыре выстрела в воздух на парковке", — сказал источник.
По его словам, обращение в полицию написала женщина, которая слышала стрельбу. Он не смогла сказать, кто открыл огонь, однако рассказала, как охранник поднимал гильзы на территории парковки.
Представители ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, однако не стали уточнять подробностей. По данному факту было возбуждено дело о хулиганстве.
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