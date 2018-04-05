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Стоматолог открыл стрельбу из пистолета на территории бизнес-центра в Москве
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Стоматолог открыл стрельбу из пистолета на территории бизнес-центра в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Полиция задержала стоматолога по подозрению в стрельбе на территории бизнес-центра на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 27 марта в полицию обратилась женщина, которая заявила, что на территории БЦ «Парк Мира» на проспекте Мира услышала выстрелы, а затем наблюдала, как охранник поднял гильзы и сложил их в карман. Сотрудник ЧОП пояснил оперативникам, что обнаружил на снегу стреляные гильзы калибра 9 мм РА.
«В ходе розыска 4 апреля сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя столицы, работающего стоматологом, который, находясь у бизнес-центра «Парк Мира», совершил четыре выстрела вверх из своего травматического пистолета. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства.
Мужчина не объяснил, зачем открыл стрельбу и нарушил покой граждан, добавил источник.
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