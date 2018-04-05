Стоматолог открыл стрельбу из пистолета на территории бизнес-центра в Москве

Вечером 27 марта в полицию обратилась женщина, которая заявила, что на территории БЦ «Парк Мира» на проспекте Мира услышала выстрелы, а затем наблюдала, как охранник поднял гильзы и сложил их в карман. Сотрудник ЧОП пояснил оперативникам, что обнаружил на снегу стреляные гильзы калибра 9 мм РА.

«В ходе розыска 4 апреля сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя столицы, работающего стоматологом, который, находясь у бизнес-центра «Парк Мира», совершил четыре выстрела вверх из своего травматического пистолета. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства.

Мужчина не объяснил, зачем открыл стрельбу и нарушил покой граждан, добавил источник.