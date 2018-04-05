В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о серии краж автомобилей и незаконном хранении наркотических средств

Следственным отделом №3 СУ УМВД России по городу Ставрополю окончено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении двух граждан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.158, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска краевого Главка установлено, что двое жителей одного из соседних регионов разработали преступную схему для совершения противоправных действий.

Согласно отведенным ролям, один из злоумышленников в Ставрополе подбирал подходящие для реализации автомобили и похищал их, а второй участник помогал подельнику перегонять транспортные средства в соседний субъект для последующей реализации.

В ходе полученной информации сотрудники полиции выявили, что один из участников преступлений скупал разбитые автомобили и переоформлял их на свое имя. С целью сокрытия противоправной деятельности, перед перегоном похищенных машин мужчина механическим способом изменял винкод авто и устанавливал государственные регистрационные знаки скупленных ранее транспортных средств, похожих маркой и цветом.

В результате оперативной разработки сотрудники уголовного розыска установили, что в один из дней будет осуществлен перегон похищенного автомобиля.

Реализовав комплекс мероприятий, оперативники совместно с экипажем Госавтоинспекции предприняли попытку задержания предполагаемых участников преступления. Злоумышленники, застигнутые в момент совершения преступления, попытались скрыться, но были задержаны.

В ходе личного досмотра у одного из задержанных полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом желтого цвета, который был изъят и направлен на химическое исследование.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой более трех граммов.

По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания гражданин находился в состоянии опьянения.

Следователем назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых на государственных регистрационных знаках и в салоне транспортных средств обнаружены следы пальцев рук, принадлежащие задержанным.

Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемых к совершению четырех хищений автомобилей.

Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 1,6 миллионов рублей.

Следователем возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых соединены в одно производство. Один из злоумышленников также подозревается в незаконном обороте наркотических средств.

В результате обысковых мероприятий изъяты свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные регистрационные знаки, отвертки, углошлифовальная машинка, строительный «заклепочник», насадки и удлинители на ключи, используемые для хищения и переделки транспортных средств.

По ходатайству следователя судом в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.