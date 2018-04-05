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В Казани задержали «обнальщиков», заработавших на переводах 3,1 млн руб.
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В Казани задержали «обнальщиков», заработавших на переводах 3,1 млн руб. 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Двоих подозреваемых в обналичивании денег задержали в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По предварительным данным, двое казанцев осуществляли финансовые транзакции без соответствующей регистрации и лицензии на банковские операции. За вывод средств они брали комиссию. В результате злоумышленникам удалось заработать 3 млн 170 тысяч рублей.
В ходе обыска в домах подозреваемых и офисе организации нашли оргтехнику, использующуюся для платежей посредством систем банк-клиент, около 300 банковских карт, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные в сумме 550 тысяч рублей. Кроме этого, полицейские установили, что один из организаторов противоправной схемы — 40-летняя жительница Казани похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (Мошенничество).
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