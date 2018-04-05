В Казани задержали «обнальщиков», заработавших на переводах 3,1 млн руб.

Двоих подозреваемых в обналичивании денег задержали в Казани , сообщает пресс-служба МВД по РТ

По предварительным данным, двое казанцев осуществляли финансовые транзакции без соответствующей регистрации и лицензии на банковские операции. За вывод средств они брали комиссию. В результате злоумышленникам удалось заработать 3 млн 170 тысяч рублей.

В ходе обыска в домах подозреваемых и офисе организации нашли оргтехнику, использующуюся для платежей посредством систем банк-клиент, около 300 банковских карт, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные в сумме 550 тысяч рублей. Кроме этого, полицейские установили, что один из организаторов противоправной схемы — 40-летняя жительница Казани похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (Мошенничество).