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Выдавшая наркотик онколог из Саратова попала под следствие
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Выдавшая наркотик онколог из Саратова попала под следствие 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Врач из городской поликлиники подделала и незаконно выдала медицинский документ на получение психотропного препарата.
Доктор отдала рецепт пациенту, который по нему получил наркотическое вещество в аптеке. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
О данном факте стало известно 4 апреля, хотя сам факт подделки произошел сразу после новогодних праздников — 11 января. При этом не уточняется, действительно ли пациент нуждался в болеутоляющем препарате. Вполне возможно, что после праздников возник определенный дефицит с подобного рода препаратами. Дело в том, что онкологические больные часто отмечают нехватку болеутоляющих препараторов, в составе которых есть наркотические вещества. И порой онкологи идут на риск, чтобы помочь умирающим от рака людям облегчить страдания.
Тем не менее по данному факту на 47-летнего доктора заведено уголовное дело по ст. 233 УК РФ (Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ).
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