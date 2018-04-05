В Новгородской области пресекли продажу «коньяка» и «виски» по 60 рублей за литр

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 апреля. / ТАСС /. Новгородские полицейские совместно с региональным следственным управлением и сотрудниками Росгвардии выявили и пресекли продажу в регионе опасного для здоровья поддельного алкоголя, они изъяли более 5 тыс. литров поддельного коньяка, водки и виски, сообщили в четверг в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

"Полицейские и следователи изъяли из незаконного оборота более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, расфасованной в пятилитровые канистры. Злоумышленники предлагали клиентам поддельный коньяк, виски и водку, которые продавали в пятилитровых бутылях. При этом средняя стоимость одного литра составляла от 50 до 60 рублей", — сообщили в региональной полиции.

Как добавили в ведомстве, по предварительным данным, противоправный бизнес организовал 30-летний выходец одной из стран ближнего зарубежья. Он организовал поставку алкоголя из Санкт-Петербурга , а затем продавал его на автостоянках трассы Москва — Санкт-Петербург. В реализации продукции злоумышленнику помогал его знакомый. Экспертиза показала, что указанная спиртосодержащая жидкость не соответствует ГОСТам и представляет опасность для жизни и здоровья людей.