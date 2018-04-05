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В Новгородской области пресекли продажу «коньяка» и «виски» по 60 рублей за литр
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В Новгородской области пресекли продажу «коньяка» и «виски» по 60 рублей за литр 

ТАСС 2 часа назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 апреля. /ТАСС/. Новгородские полицейские совместно с региональным следственным управлением и сотрудниками Росгвардии выявили и пресекли продажу в регионе опасного для здоровья поддельного алкоголя, они изъяли более 5 тыс. литров поддельного коньяка, водки и виски, сообщили в четверг в пресс-службе УМВД по Новгородской области.
"Полицейские и следователи изъяли из незаконного оборота более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, расфасованной в пятилитровые канистры. Злоумышленники предлагали клиентам поддельный коньяк, виски и водку, которые продавали в пятилитровых бутылях. При этом средняя стоимость одного литра составляла от 50 до 60 рублей", — сообщили в региональной полиции.
Как добавили в ведомстве, по предварительным данным, противоправный бизнес организовал 30-летний выходец одной из стран ближнего зарубежья. Он организовал поставку алкоголя из Санкт-Петербурга, а затем продавал его на автостоянках трассы Москва — Санкт-Петербург. В реализации продукции злоумышленнику помогал его знакомый. Экспертиза показала, что указанная спиртосодержащая жидкость не соответствует ГОСТам и представляет опасность для жизни и здоровья людей.
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение и перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору). Расследование продолжается.
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