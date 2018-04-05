Госдума приняла закон о новой мере пресечения — «запрет на определенные действия»

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения — «запрета на определенные действия». Депутаты внесли поправки в Уголовно— процессуальный кодекс РФ

Как говорится в сопроводительных документах, законом оговариваются предельные сроки применения «запрета на определенные действий». Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев. «Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет. Предусматриваются соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения — 2 дня к 1 дню», — отмечается в пояснительной записке.

Также законом предусматривается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста «возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов».

Особо оговаривается, что «домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля».