В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничеств

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничеств, а также покушений на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2012 г. по 2015 г. на территории Новосибирска действовала организованная группа из семи человек, возглавляемая 41-летним менеджером одной из компаний города, занимающейся поставкой медицинского оборудования, лекарственных препаратов и других товаров медицинского назначения.

В состав группы входили руководители одного из медицинских учреждений Новосибирска, а также представители компаний, занимающихся поставкой оборудования и инструментов для медицинских учреждений. Возраст обвиняемых — от 39 до 70 лет. Используя свое служебное положение, должностные лица совершили ряд хищений денежных средств в крупном и особо крупном размерах, получаемых медицинским учреждением для приобретения товаров медицинского назначения. Установлено, что контракты заключались по завышенным ценам. Ущерб от противоправных деяний составил более 17 миллионов рублей.

Кроме того, следователем установлено, что в 2014-2015 годах участниками организованной группы совершены покушения на хищение денежных средств в сумме более 3 миллионов рублей.

Всего следователем установлено 19 эпизодов мошенничества и 2 — покушения на мошенничество.

Наложены аресты на 4 квартиры, апартаменты, нежилое помещение, 3 земельных участка, гаражный бокс, 6 автомобилей, мотоцикл, прицеп, наличные денежные средства, а также счета и вклады, принадлежащие обвиняемым, на общую сумму более 25 миллионов рублей.

Одна из фигурантов уголовного дела — 39-летняя женщина — уже приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.