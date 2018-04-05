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Медики-мошенники орудовали в Новосибирске
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Медики-мошенники орудовали в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 40 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
С 2012 по 2015 год в Новосибирске работала группа из 7 человек, которой руководил 41-летний менеджер одной из компаний города. Компания занималась поставкой медицинского оборудования, лекарственных препаратов и других товаров медицинского назначения.
В шайку входили руководители одного из медицинских учреждений Новосибирска, а еще представители компаний, занимающихся поставкой оборудования и инструментов для медицинских учреждений. Возраст подельников — от 39 до 70 лет. Компания украла крупную сумму денег, полученных медицинским учреждением для приобретения товаров медицинского назначения. Контракты заключались по завышенным ценам. Ущерб составил более 17 миллионов рублей. Следователи установили 19 эпизодов мошенничества и 2 покушения.
В итоге сейчас наложены аресты на 4 квартиры, апартаменты, нежилое помещение, 3 земельных участка, гаражный бокс, 6 автомобилей, мотоцикл, прицеп, наличные денежные средства, а также счета и вклады, принадлежащие обвиняемым, на общую сумму более 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Одна из участниц преступной группировки 39-летняя женщина — приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
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