Верховный суд РФ отказал уволенному вице-мэру Уфы в восстановлении на работе

УФА , 5 апреля. / ТАСС /. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова , который требовал признать незаконным и отменить распоряжения о своем увольнении, говорится в материалах суда.

"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — говорится в материалах дела.

Филиппова, который в администрации города курировал имущественный и земельный блок, отправили в отставку 18 апреля 2017 года «в связи с утратой доверия». Тогда он заявил о неправомерности этого решения и обжаловал его в суде. Уфимский районный суд 19 мая 2017 года отказал Филиппову в восстановлении в должности, апелляционная инстанция оставила определение в силе.