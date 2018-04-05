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Верховный суд РФ отказал уволенному вице-мэру Уфы в восстановлении на работе
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Верховный суд РФ отказал уволенному вице-мэру Уфы в восстановлении на работе 

ТАСС 45 минут назад
УФА, 5 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, который требовал признать незаконным и отменить распоряжения о своем увольнении, говорится в материалах суда.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — говорится в материалах дела.
Филиппова, который в администрации города курировал имущественный и земельный блок, отправили в отставку 18 апреля 2017 года «в связи с утратой доверия». Тогда он заявил о неправомерности этого решения и обжаловал его в суде. Уфимский районный суд 19 мая 2017 года отказал Филиппову в восстановлении в должности, апелляционная инстанция оставила определение в силе.
В марте прошлого года следователи предъявили Филиппову обвинение в налоговом преступлении. По данным следствия, в 2011 году он, являясь в то время предпринимателем и не работая на государственной службе, через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации. Она позволила ему скрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 млн рублей. При этом сумма укрытого налога на доход физического лица составила свыше 3,7 млн рублей. Расследование дела продолжается.
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