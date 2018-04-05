Госдума расширила список альтернативных мер наказания

Уголовно-процессуальный кодекс дополнят новой мерой пресечения, предусматривающей запрет определённых действий для обвиняемого. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Чаще всего в качестве меры пресечения суд избирает именно заключение под стражу. Закон предлагает дополнить главу 13 УПК новой мерой пресечения — «запрет определённых действий». Подозреваемому могут запретить выходить из дома в определённое время суток или звонить кому-то. Эти изменения позволят сэкономить бюджетные деньги за счёт снижения расходов на содержание под стражей.