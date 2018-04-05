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Госдума расширила список альтернативных мер наказания
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Госдума расширила список альтернативных мер наказания 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Уголовно-процессуальный кодекс дополнят новой мерой пресечения, предусматривающей запрет определённых действий для обвиняемого. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
Расширить применение альтернативных мер наказания рекомендовал России Европейский суд по правам человека. Эти меры не связаны с заключением под стражу. В Токийских правилах ООН предусмотрено, что предварительное заключение под стражу является крайней мерой. Но в России ни залог, ни домашний арест не стали реальной альтернативой для обвиняемых.
Чаще всего в качестве меры пресечения суд избирает именно заключение под стражу. Закон предлагает дополнить главу 13 УПК новой мерой пресечения — «запрет определённых действий». Подозреваемому могут запретить выходить из дома в определённое время суток или звонить кому-то. Эти изменения позволят сэкономить бюджетные деньги за счёт снижения расходов на содержание под стражей.
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