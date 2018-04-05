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Госдума приняла закон о запрете определенных действий
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Госдума приняла закон о запрете определенных действий 

Газета.Ru 8 часов назад
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, предусматривающий введение новой меры пресечения в Уголовный кодекс, передает РИА «Новости».
Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы в 2015 году, документ дополняет Уголовно-процессуальный кодекс статьей о «запрете определенных действий».
"Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов", — говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, суд может запретить обвиняемому или подозреваемому в определенные периоды времени покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем или другим транспортом, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Как отмечается, подозреваемый или обвиняемый может пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем.
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