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В Петербурге воры украли урну с человеческим прахом
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В Петербурге воры украли урну с человеческим прахом 

АиФ Санкт-Петербург 45 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге воры украли из квартиры 42-летней женщины урну с прахом ее матери, сообщают «Невские новости». Преступление было совершено ночью 4 апреля.
Об ограблении в полиции заявила сама пострадавшая, гражданка Литвы. По словам женщины никаких следов проникновения на ее жилпощадь не осталось, поэтому, вероятно, неизвестные пользовались ключом.
Кроме урны с прахом, из квартиры исчезли две ценные иконы XVIII и XIX веков и посуда из фарфора. Одна из украденных икон была в серебряном переплете. Как полагает пострадавшая, урна с прахом стала добычей воров по незнанию: скорее всего, злоумышленники решили, что предмет имеет материальную ценность.
Нанесенный женщине ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Полиция разыскивает грабителей. Камеры видеонаблюдения на придомовой территории отсутствуют.
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