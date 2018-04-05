Чуть не задушил ребенка: житель Самарской области напал на мальчика

В Богатовском районе Самарской области 34-летний мужчина едва не задушил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник увлекся распитием спиртных напитков и начал конфликтовать со своей 36-летней сожительницей. На помощь к женщине поспешил ее малолетний сын. Он принялся защищать мать и попал под горячую руку.

— Отчим схватил ребенка за шею обеими руками и начал его душить. При этом преступник угрожал несовершеннолетнему и его матери убийством, — рассказали в областном главке.

Женщина обратилась за помощью к местному участковому. Сотрудники полиции задержали мужчину. Оказалось, что он уже имеет судимость за убийство. Сельчанин опять стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют угрозу убийством.