Ещё
Чуть не задушил ребенка: житель Самарской области напал на мальчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чуть не задушил ребенка: житель Самарской области напал на мальчика 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
В Богатовском районе Самарской области 34-летний мужчина едва не задушил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Злоумышленник увлекся распитием спиртных напитков и начал конфликтовать со своей 36-летней сожительницей. На помощь к женщине поспешил ее малолетний сын. Он принялся защищать мать и попал под горячую руку.
— Отчим схватил ребенка за шею обеими руками и начал его душить. При этом преступник угрожал несовершеннолетнему и его матери убийством, — рассказали в областном главке.
Женщина обратилась за помощью к местному участковому. Сотрудники полиции задержали мужчину. Оказалось, что он уже имеет судимость за убийство. Сельчанин опять стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют угрозу убийством.
63.ru: последние новости
Торговал правами: в Сергиевском районе начальника РЭО ГИБДД уличили в получении взяток В Самаре 14-летнюю девочку изнасиловали в сарае С ключом и ломиком: самарский монтажник украл сотню батарей с баз сотовых компаний
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции276
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма34
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова23
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании146
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»638
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение