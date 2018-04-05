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Под Волгоградом задержали супругов-аферистов
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Под Волгоградом задержали супругов-аферистов 

ria34.ru 50 минут назад
Фото: ria34.ru
Под Волгоградом полицейские задержали супругов из Волжского, подозреваемых в мошенничестве.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в феврале-марте в полицию обратились несколько местных жителей, сообщивших о хищении у них денег.
Заявители рассказывали, что неизвестный, представляясь родственником, звонил на стационарные телефоны престарелых волжан и просил крупные суммы денег для решения проблем с законом за якобы совершенное ДТП или преступление. Доверчивые пенсионеры отдавали прибывшим курьерам от 50 до 100 тысяч.
— Позавчера сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — 44-летнюю женщину и её 49-летнего супруга. Задержанные сознались в содеянном, — пояснили в региональной полиции. — Установлено, что  пара работала в качестве посредников между мошенниками и их жертвами. После звонков мошенников в качестве карьеров выступала супружеская пара. Один из них ехал по указанному адресу и забирал наличные, часть из которых оставлял себе, а остальное переводили на счета злоумышленников.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц с причинением значительного ущерба», им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Супругам грозит до 5 лет.
Во время работы с подозреваемыми установлена их причастность к совершению более десяти эпизодов, при этом в отдельных случаях потерпевшие даже не обращались в органы внутренних дел.
Всем, кто пострадал от действий мошенников, необходимо обратиться в Управление МВД по городу Волжскому. Адрес: город Волжский, улица Набережная. д. № 5, тел. : 41-56-56.
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