Под Волгоградом задержали супругов-аферистов

Под Волгоградом полицейские задержали супругов из Волжского, подозреваемых в мошенничестве.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в феврале-марте в полицию обратились несколько местных жителей, сообщивших о хищении у них денег.

Заявители рассказывали, что неизвестный, представляясь родственником, звонил на стационарные телефоны престарелых волжан и просил крупные суммы денег для решения проблем с законом за якобы совершенное ДТП или преступление. Доверчивые пенсионеры отдавали прибывшим курьерам от 50 до 100 тысяч.

— Позавчера сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — 44-летнюю женщину и её 49-летнего супруга. Задержанные сознались в содеянном, — пояснили в региональной полиции. — Установлено, что пара работала в качестве посредников между мошенниками и их жертвами. После звонков мошенников в качестве карьеров выступала супружеская пара. Один из них ехал по указанному адресу и забирал наличные, часть из которых оставлял себе, а остальное переводили на счета злоумышленников.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц с причинением значительного ущерба», им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Супругам грозит до 5 лет.

Во время работы с подозреваемыми установлена их причастность к совершению более десяти эпизодов, при этом в отдельных случаях потерпевшие даже не обращались в органы внутренних дел

Всем, кто пострадал от действий мошенников, необходимо обратиться в Управление МВД по городу Волжскому. Адрес: город Волжский, улица Набережная. д. № 5, тел. : 41-56-56.