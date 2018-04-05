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В Ленобласти задержали банду «закладчиков» метадона
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В Ленобласти задержали банду «закладчиков» метадона 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
В среду 4 апреля в Ленобласти задержали четырёх членов банды «закладчиков» наркотиков, сообщила пресс-служба областного главка. Преступники орудовали в Киришах и соседних посёлках.
Подозреваемые активно использовали мессенджеры, ориентируя покупателей на тайники с запрещёнными веществами. При обыске правоохранительные органы обнаружили 90 свёртков, в 12 из которых оказался метадон. Остальные пакетики отправили на экспертизу.
В квартире организаторов нашли телефоны, деньги и банковские карты, на которые поступала плата за наркотики.
Полиция устанавливает потенциальных соучастников и каналы поставки метадона.
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