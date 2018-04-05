Поступивший в больницу Тольятти пьяный житель Самары пытался ограбить врача

В полицию Тольятти обратилась сотрудница больницы, заявившая, что пациент, находившийся в медицинском учреждении, пытался похитить имущество, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

Прибывший в больницу экипаж сотрудников Росгвардии задержал мужчину и доставил его в полицию для дальнейшего разбирательства, а также вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.

Как установили полицейские в ходе опроса свидетелей и очевидцев, доставленный в приемный покой в состоянии алкогольного опьянения мужчина, увидев, что врачи отвлеклись, схватил пакет с косметичкой, в которой находилась косметика и бижутерия, и попытался скрыться, но бдительные сотрудники охраны остановили бежавшего мужчину и удерживали его до прибытия правоохранителей.

Задержанным оказался ранее судимый за аналогичное преступление 51-летний житель Самары , который пояснил полицейским, что приехал в Тольятти к своему знакомому в гости и «не рассчитал» с алкоголем.