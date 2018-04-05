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Молодой великолучанин жестоко избил свою знакомую
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Молодой великолучанин жестоко избил свою знакомую 

АиФ Северо-запад 52 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, который подозревается в умышленном причинении гражданке тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В городе на Ловати из дома по улице Пограничной в больницу с травмами была доставлена великолучанка 1976 года рождения. По версии следствия, она была в гостях в квартире на улице Пограничной. И здесь у нее произошел конфликт с 24-летним ранее судимым знакомым. Он причинил женщине телесные повреждения.
В результате предпринятых полицейскими мер подозреваемый задержан по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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