Молодой великолучанин жестоко избил свою знакомую

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, который подозревается в умышленном причинении гражданке тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе на Ловати из дома по улице Пограничной в больницу с травмами была доставлена великолучанка 1976 года рождения. По версии следствия, она была в гостях в квартире на улице Пограничной. И здесь у нее произошел конфликт с 24-летним ранее судимым знакомым. Он причинил женщине телесные повреждения.

В результате предпринятых полицейскими мер подозреваемый задержан по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.