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Подполковник ФСБ в Ивановской области погорел на взятках за унитазы
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Подполковник ФСБ в Ивановской области погорел на взятках за унитазы 

pasmi.ru 59 минут назад
Начальника тыловой службы управления ФСБ по Ивановской области арестовали по обвинению во взяточничестве. Управление собственной безопасности задержало подполковника Владимира Косульникова при получении отката от петербургской компании, проводящей ремонт в военно-спортивном комплексе ивановских чекистов.
Чекист «слился» на унитазах
Гарнизонный военный суд в Москве заключил под стражу главного тыловика УФСБ по Ивановской области Владимира Косульникова. Следствие обвинило Косульникова в получении взятки в особо крупном размере от ООО «Спецгарантстрой» из Санкт-Петербурга. Речь идет об откатах за заключение и беспрепятственное исполнение контрактов на реконструкцию военно-спортивного комплекса ивановского управления ФСБ, расположенного в селе Никульское под Иваново.
Об аресте подполковника ФСБ сообщил «Коммерсант». Срок ареста назначен до 13 мая, но вполне вероятно, что он будет продлен до окончания расследования, так как правоохранители полагают, что Косульников имеет обширные связи среди силовиков и может помешать следственным действиям.
В материалах уголовного дела чекиста-завхоза говорится, что он требовал у коммерсантов 1,6 млн рублей за свое покровительство при заключении трех контрактов почти на 16 млн рублей. Таким образом размер отката составил 10%. Подряды, полученные «Спецгарантстроем» в конце 2017 года, предполагают проведение отделочных работ, замену лестниц и дверей в здании спорткомплекса, оборудование душевых комнат сантехникой, в том числе компактными унитазами «Комфорт». Так как Косульников являлся заместителем председателя конкурсной комиссии по отбору подрядчиков, то он имел все возможности помешать предпринимателям получить контракты или оплату за них, не приняв выполненные работы.
Во время переговоров о сумме отката обвиняемый заявлял, что часть денег пойдет его руководству. Свою вину задержанный с поличным чекист уже признал.
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