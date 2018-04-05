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Больше трех месяцев за решёткой провел житель Верховажья, не явившийся на обязательные работы
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Больше трех месяцев за решёткой провел житель Верховажья, не явившийся на обязательные работы 

Вологда.рф 57 минут назад
Фото: Вологда.рф
Мужчина нарушил правила дорожного движения, не оплатил штраф, не явился на обязательные работы. В итоге поплатился лишением свободы.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов Вологодчины, житель Верховажья был оштрафован за нарушение ПДД, за что получил штраф. Однако в установленный срок его не оплатил, в результате чего суд наказал его 20 часами обязательных работ.
Постановление суда нарушитель вновь проигнорировал. Исполнители судебных решений много раз напоминали мужчине об ответственности, но эффекта это не дало. В итоге дело вновь вернулось в суд, который назначил верховажцу 101 сутки административного ареста.
В итоге за решеткой мужчина провел больше трех месяцев. Сейчас он уже отбыл наказание и вышел на свободу.
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