Два грабителя попытались украсть банкомат на северо‑востоке Москвы

Полицейские задержали в Москве двоих мужчин, который подозреваются в попытке украсть банкомат с 8 миллионами рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве и отдела МВД России по району Останкинский задержаны двое подозреваемых в покушении на кражу банкомата», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов

В ОМВД России по району Останкинский поступило сообщение о срабатывании сигнализации в помещении одного из банков, расположенных на улице Академика Королева.

К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратился представитель данной организации, который сообщил, что сигнализация сработала на одном из банкоматов. После этого на мониторе видеонаблюдения он увидел, как неизвестные пытаются вскрыть либо похитить банкомат, в котором находились денежные средства в размере около 8 миллионов рублей. Когда сработала сигнализация, злоумышленники скрылись.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых — двоих 32-летних приезжих. У них изъяты маски, лом, трос и другие приспособления для реализации преступного плана», — уточняется в материале.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других противоправных деяний.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.