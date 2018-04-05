Таксиста и его подельника будут судить за убийство пенсионерки в Сочи

Краснодар . 5 апреля — Новая Кубань. События разворачивались в Сочи в 2016 году.

На скамье подсудимых окажутся 24 и 34-летний мужчины. Они обвиняются по в разбойном нападении на женщину с причинением тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.п. «б, в» ч.4 ст.162 УК РФ). Также 34-летнему фигуранту предстоит ответить перед судом за её убийство.

Один из мужчин оказывал услуги такси. Он неоднократно возил 60-летнюю женщину, поэтому знал, что у нее будет иметься крупная сумма наличных денежных средств. Для того, чтобы ограбить клиентку, он взял в долю подельника.

Утром 12 декабря 2016 года пенсионерка должна была ехать к железнодорожному вокзалу.

Таксист с будущим соучастником преступления приехали за ней на автомобиле «Школа Рапид». Женщина села на переднее пассажирское сидение.

По пути следования водитель подал условный сигнал сообщнику, который находился на заднем сидении. Тот напал на женщину, обхватив её руками, чтобы она не могла сопротивляться. В это время водитель нанес несколько ударов по голове своей жертве, пенсионерка потеряла сознание.

Мужчины остановили машину, забрали из сумки женщины наличку, банковскую карту и сняли с неё ювелирные украшения. В этот момент пенсионерка пришла в сознание. Осознав, что теперь она может их опознать и заявить в полицию, 34-летний мужчина принял решение избавиться от жертвы и задушил её.