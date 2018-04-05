В Волгограде начался суд над расчленителем волжанок Масленниковым

Волгограде сегодня, 5 апреля, состоится суд над убийцей и расчленителем двух жительниц города Волжского. Обвиняемого Александра Масленникова уже доставили в Волгоградский областной суд. Сознавшегося в ходе расследования в преступлении волжанина завели в здание суда под конвоем.

В коридоре в ожидании суда в момент, когда Массленикова заводили в окружении конвоиров и со служебной собакой, находились родственники убитых девушек и журналисты.

— Можно ему в морду дать? — спросил один из мужчин, на что сам обвинемый предложил приехать к нему в СИЗО

Под усиленной охраной обвиняемого в жестоком убийстве девушек уже завели в зал суда. В этим минуты там начинается судебный процесс.

Житель города-спутника Волгограда Волжского обвиняется в жестоком убийстве 28-летней Ольги Шапошниковой и 29-летней Дарьи Лабутиной . Девушки не вернулись домой после посещения караоке-клуба утром 13 октября прошлого года.

Поиски бесследно пропавших волжанок целых две недели не давали никаких результатов. Покинувших клуб девушек искали отряды полицейских, бойцы Росгвардии, военные, кинологи с собаками и волонтеры Волгограда и Волжского. Следственный комитет объявил в розыск подозреваемого в убийстве Александра Масленникова, который все это время скрывался в подмосковных Химках . В ночь на 27 октября подозреваемого в жестоком убийстве задержали около дома его приятельницы.

31-летний волжанин уже был судим за разбой, грабежи, изнасилование и кражу документов.

Назначенное на 2 апреля первое судебное заседание было перенесено из-за того, что на суд не смогла приехать одна из матерей убитых девушек. Обе матери проходят по делу в качестве потерпевших. Сегодня женщины пришли в суд. Мама Дарьи Лабутиной на костылях — в начале апреля она сломала ногу и поэтому не смогла приехать из Волжского на первое заседание.