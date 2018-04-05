Ещё
На Курилах уволили полицейского, принуждавшего арестантов работать на себя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Курилах уволили полицейского, принуждавшего арестантов работать на себя 

РИА Новости 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр — РИА Новости. Заместитель начальника ОВД района на Курилах был уволен из-за того, что он заставил двоих арестантов работать на себя, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
"В отношении указанного лица принято решение об увольнении в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — говорится в официальном комментарии пресс-службы.
Установлено, что заместитель начальника отдела МВД России по Курильскому городскому округу привлек двоих граждан, которые отбывали наказание в виде административного ареста, к хозяйственным работам в интересах своей семьи.
Уличить полицейского удалось сотрудникам УФСБ России по Сахалинской области.
По информации регионального следственного управления Следственного комитета РФ, в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Выясняется также его причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В СК уточнили, что, по версии следствия, подозреваемый 2 апреля отвез двоих административно арестованных на производственную базу, принадлежащую его семье, где мужчины выполняли различные хозяйственные работы.
РИА Новости: последние новости
Суд на Украине отказал Минюсту во взыскании $26,8 млн с "дочки" Роснефти В Саратовской области задержали водителя за нападение на сотрудника ДПС СК заподозрил главу Интехбанка в выводе 873 миллионов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции276
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма38
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова23
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании145
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»638
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение