На Курилах уволили полицейского, принуждавшего арестантов работать на себя

"В отношении указанного лица принято решение об увольнении в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — говорится в официальном комментарии пресс-службы.

Установлено, что заместитель начальника отдела МВД России по Курильскому городскому округу привлек двоих граждан, которые отбывали наказание в виде административного ареста, к хозяйственным работам в интересах своей семьи.

Уличить полицейского удалось сотрудникам УФСБ России по Сахалинской области.

По информации регионального следственного управления Следственного комитета РФ, в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Выясняется также его причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В СК уточнили, что, по версии следствия, подозреваемый 2 апреля отвез двоих административно арестованных на производственную базу, принадлежащую его семье, где мужчины выполняли различные хозяйственные работы.