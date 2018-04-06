Столичный СК предъявил женщине обвинение в продаже ее ребенка за 20 тыс. долл. 

Столичное следствие предъявило женщине обвинение по делу о продаже ее ребенка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в торговле людьми.
В ходе расследования дела следователи намерены направить запрос о правовой помощи в Казахстан на предмет установления местонахождения и допроса родственников фигурантки, а также биологического отца мальчика. В настоящее время с обвиняемой проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Ю. Иванова. По версии следствия, не позднее декабря 2017 г. женщина на территории Алма-Аты разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей за деньги для своего ребенка 2017 г. рождения. Обвиняемая оценила ребенка в 20 тыс. долл.
В четверг, 5 апреля 2018 г., женщина с ребенком приехала в Москву для совершения сделки, в роли покупателей выступили оперативные сотрудники столичной полиции. В квартире на ул. Большая Тульская обвиняемая написала отказ от ребенка и передала его покупателю. «В тот же день участники сделки направились в московский банк для передачи матери ребенка денежного вознаграждения, где последняя была задержана. Мальчик помещен в дом ребенка в связи отсутствием его родственников на территории РФ», — заключила представитель СК.