Столичный СК предъявил женщине обвинение в продаже ее ребенка за 20 тыс. долл.

Столичное следствие предъявило женщине обвинение по делу о продаже ее ребенка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в торговле людьми.

В ходе расследования дела следователи намерены направить запрос о правовой помощи в Казахстан на предмет установления местонахождения и допроса родственников фигурантки, а также биологического отца мальчика. В настоящее время с обвиняемой проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Ю. Иванова. По версии следствия, не позднее декабря 2017 г. женщина на территории Алма-Аты разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей за деньги для своего ребенка 2017 г. рождения. Обвиняемая оценила ребенка в 20 тыс. долл.