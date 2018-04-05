СК предъявил экс-чиновнице администрации Приморья обвинение в халатности

"По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края не приняла своевременных мер по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению, и не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений. В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края", — сообщает ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается, но обвинение в халатности уже предъявили. Личность обвиняемой в пресс-службе следственного управления не уточнили. При этом, согласно официальным данным администрации Приморья, в 2016 году обязанности директора департамента образования и науки до 1 июля 2016 года исполняла Надежда Виткалова. С 1 юля на должность директора назначили Оксану Мартыненко.

"Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Приморского края", — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Приморью.