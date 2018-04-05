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СК предъявил экс-чиновнице администрации Приморья обвинение в халатности
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СК предъявил экс-чиновнице администрации Приморья обвинение в халатности 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Следственного комитета (СК) по Приморскому краю предъявили обвинение в халатности (1 ст. 293 УК РФ) бывшей и.о. директора департамента образования и науки Приморья, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края не приняла своевременных мер по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению, и не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений. В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края", — сообщает ведомство.
Расследование уголовного дела продолжается, но обвинение в халатности уже предъявили. Личность обвиняемой в пресс-службе следственного управления не уточнили. При этом, согласно официальным данным администрации Приморья, в 2016 году обязанности директора департамента образования и науки до 1 июля 2016 года исполняла Надежда Виткалова. С 1 юля на должность директора назначили Оксану Мартыненко.
"Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Приморского края", — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Приморью.
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