Замороженную рыбу на 6,4 млн рублей украли со склада в новой Москве

Неизвестный погрузил в автомобиль с прицепом около 13 тонн замороженной рыбы на сумму около 6,4 миллиона рублей и скрылся, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, от директора по логистике одной из фирм поступило сообщение о краже по адресу: Москва , поселение Краснопахорское, село Красная Пахра.

«Установлено, что на складе по указанному адресу неизвестный под видом представителя транспортной компании осуществил погрузку 13 тонн замороженной рыбы, предназначенной для поставки в Нижний Новгород, в автомобиль с прицепом, после чего покинул место погрузки, но груз получателю до настоящего времени не доставил», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 6,44 миллиона рублей.