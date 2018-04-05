Ещё
Замороженную рыбу на 6,4 млн рублей украли со склада в новой Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замороженную рыбу на 6,4 млн рублей украли со склада в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный погрузил в автомобиль с прицепом около 13 тонн замороженной рыбы на сумму около 6,4 миллиона рублей и скрылся, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, от директора по логистике одной из фирм поступило сообщение о краже по адресу: Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра.
«Установлено, что на складе по указанному адресу неизвестный под видом представителя транспортной компании осуществил погрузку 13 тонн замороженной рыбы, предназначенной для поставки в Нижний Новгород, в автомобиль с прицепом, после чего покинул место погрузки, но груз получателю до настоящего времени не доставил», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 6,44 миллиона рублей.
РИАМО: последние новости
Мигранта задержали за убийство земляка в Раменском районе Полиция Лыткарина устранила нарушения надзора за освобожденными заключенными Свыше 84 млн руб заплатила фирма в рамках уголовного дела о неуплате налогов в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции276
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма38
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова23
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании145
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»638
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение