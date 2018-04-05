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Житель Пермского края убил супружескую пару из-за 200 рублей
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Житель Пермского края убил супружескую пару из-за 200 рублей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В убийстве супружеской пары пенсионеров обвиняют 41-летнего жителя Кунгурского района. Мужчине не хватало денег на спиртное и он залез в их дом, чтобы украсть деньги.
В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что в ноябре 2017 года мужчина забрался в дом пожилых людей. Он намеревался украсть деньги на выпивку, однако 80-летняя женщина обнаружила вора. Мужчина напал на неё и нанёс множество ударов ножом, от которых она скончалась. Похитив из найденного кошелька 200 рублей, нападавший убил 77-летнего хозяина дома, а потом скрылся.
Ранее он проник в другой дом и похитил имущество стоимостью 694 рубля.
Мужчину задержали. Его обвиняют в крае, разбое и убийстве. Дело передано в суд.
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