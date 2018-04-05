Полиция задержала молодого пермяка, укравшего все деньги у пожилой пары

Сотрудники пермской полиции по горячим следам задержали в Орджоникидзевском районе 21-летнего мужчину, который вечером напал на пожилую женщину и выхватил у неё сумку.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю , молодой человек совершил грабёж около одного из домов по улице Кабельщиков. Потерпевшая обратилась в полицию. 72-летняя женщина рассказала, что в сумке были 110 тысяч рублей — сбережения, которые они копили с мужем всю жизнь.

В полиции пояснили, что подозреваемый уже имеет судимость.