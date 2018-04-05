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Бизнесмен, заказавший конкурента «ритуальному убийце», получил 14 лет
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Бизнесмен, заказавший конкурента «ритуальному убийце», получил 14 лет 

Вести.Ru 1 час назад
В Екатеринбурге вынесен приговор предпринимателю Араму Едигаряну и его сообщнику Руслану Алиеву, которые в 2003 году «заказали» убийство своего конкурента по бизнесу. Совершить преступление они поручили «ритуальному убийце» Арсену Байрамбекову.
В итоге Арам Едигарян признан виновным в организации убийства по найму, а Руслан Алиев — в подстрекательстве и пособничестве убийству по найму. Оба отправятся в колонию строгого режима на 14 лет, передает РИА Новости.
Исполнитель преступления Арсен Байрамбеков был схвачен в 2016 году. По данным следствия, с 2003 по 2014 годы бывший полицейский из Дагестана убил на территории Свердловской области 6 человек: двух бизнесменов он застрелил по найму, а еще четыре человека стали жертвами ритуальных убийств. Преступник заключил со следствием сделку о сотрудничестве и был приговорен к 13 годам лишения свободы.
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