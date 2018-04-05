Петербурженка, фиктивно поставившая на учет 17 мигрантов, отдана под суд 

Уже судимая прежде за аналогичное преступление петербурженка в декабре прошлого — январе нынешнего года за деньги поставила на учет в своей квартире 17 мигрантов. Было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»).
Теперь по этому делу прокуратурой Фрунзенского района северной столицы утверждено обвинительное заключение, направлено письмо в УВМ ГУ МВД о снятии этих иностранных граждан с регистрационного учета и аннулировании патентов. Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Возможная санкция — до трех лет лишения свободы, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.