У петербурженки украли урну с прахом матери

Санкт-Петербурге воры украли из квартиры женщины урну с прахом ее матери. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает «Фонтанка»

По данным издания, пострадавшая женщина живет на два города — Петербург и литовский Висагинас . За пять месяцев, пока она находилась в Литве , злоумышленники пробрались в ее квартиру на Краснопутиловской улице и вынесли оттуда старинные иконы, фарфор и урну. Общий ущерб женщина оценила в 200 тысяч рублей. Одна из икон, по ее словам, была датирована 18, а другая — 19 веком.

Кражу из квартиры расследуют сотрудники полиции. По их словам, к преступлению может быть причастен кто-то «свой»: никаких повреждений дверь квартиры женщины не имеет.