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У петербурженки украли урну с прахом матери
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У петербурженки украли урну с прахом матери 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Санкт-Петербурге воры украли из квартиры женщины урну с прахом ее матери. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, пострадавшая женщина живет на два города — Петербург и литовский Висагинас. За пять месяцев, пока она находилась в Литве, злоумышленники пробрались в ее квартиру на Краснопутиловской улице и вынесли оттуда старинные иконы, фарфор и урну. Общий ущерб женщина оценила в 200 тысяч рублей. Одна из икон, по ее словам, была датирована 18, а другая — 19 веком.
Кражу из квартиры расследуют сотрудники полиции. По их словам, к преступлению может быть причастен кто-то «свой»: никаких повреждений дверь квартиры женщины не имеет.
23 марта стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении налетчиков, пенившихся картинами Левитана. Они украли из музея в Ивановской области четыре полотна стоимостью 180 миллионов рублей.
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