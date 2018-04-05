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Замначальника ОМВД Курильска подозревается в использовании труда арестованных
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Замначальника ОМВД Курильска подозревается в использовании труда арестованных 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД по Курильскому городскому округу, который подозревается в использовании труда арестованных в личных целях. Об этом сообщается в официальном канале в Telegram Следственного комитета России.
"Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника ОМВД по Курильскому городскому округу, который 2 апреля отвез двоих административно арестованных граждан на производственную базу, принадлежащую его семье. Здесь мужчины выполняли различные хозяйственные работы до момента обнаружения их сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что следователи устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
ТАСС: последние новости
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