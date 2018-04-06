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СК возбудил три новых уголовных дела в отношении начальника ОМВД по Нефтеюганску за взятки
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СК возбудил три новых уголовных дела в отношении начальника ОМВД по Нефтеюганску за взятки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили три новых уголовных дела в отношении начальника ОМВД по Нефтеюганску и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления из-за взяток. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника ОМВД России по Нефтеюганску и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления организации применения административного законодательства УМВД России по ХМАО-Югре.
В ходе расследования выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, а также факты злоупотребления ими должностными полномочиями. По данным фактам возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями», — сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, обвиняемые получали от жителя Нефтеюганска взятки в виде денег, имущества, а также услуг имущественного характера за покровительство в организации незаконной предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции.
Как пояснили корр. ТАСС в пресс-службе ведомства, на данный момент раскрыть сумму взяток невозможно, так как следствию необходимо произвести оценку имущества и услуг.
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