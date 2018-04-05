Дочь сотрудницы «Роснефти» пойдет под суд за организацию убийства матери, двух братьев и сестры

Московский областной суд рассмотрит уголовное дело Дарьи Переверзевой , обвиняемой в организации убийства матери, двух малолетних братьев и сестры в 2014 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

«По данным следствия, 24-летняя Д. Переверзева вместе со своим сожителем Дмитрием Колесниковым спланировали преступление с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи. К настоящему времени следствием собрана необходимая доказательственная база и уголовное дело в отношении нее с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало Агентство «Москва», в 2014 г. Д. Переверзева и ее сожитель Д. Колесников задумали убить родных мать и брата девушки, чтобы завладеть деньгами и недвижимостью семьи. В сентябре 2014 г. сожитель обвиняемой приехал домой к потерпевшим. Там он задушил сотрудницу «Роснефти» Елену Переверзеву и убил 12-летнего сына женщины. После этого злоумышленник облил горючей жидкостью свои окровавленные вещи и поджег их. Затем Д. Колесников разбил окно, и от потока поступившего в дом воздуха начался пожар. В комнате на втором этаже находились двое трехлетних двойняшек — детей задушенной хозяйки дома. Они погибли от отравления угарным газом.

В последующем Д. Колесников был задержан, Д. Переверзевой удалось скрыться. В апреле 2016 г. расследование уголовного дела в отношении Д. Колесникова было завершено, а в апреле прошлого года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Д. Переверзевой, объявленной в розыск, было заочно предъявлено обвинение, а расследование уголовного дела выделено в отдельное производство. Позже обвиняемую задержали и заключили под стражу.