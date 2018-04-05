Грабители нападали на женщин

Владимирские оперативники задержали двух жителей областного центра 19 и 20 лет, которые подозреваются в совершении целой серии грабежей на улицах нашего города. В преступную группу ранее судимые товарищи сбились в декабре прошлого года.

На протяжении трех месяцев они грабили на темных улицах женщин, вырывая из рук сумки. Одно из таких преступлений была записано камерой наблюдения. На видео хорошо видно, как двое нападают на женщину, которая вечером идет по плохо освещенной улице с ребенком. На глазах у малыша женщину валят на снег, отбирают сумку и бросаются наутек.

В преступных эпизодах, которые на сегодняшний день полицейские инкриминируют подозреваемым, ущерб составил 50 тысяч рублей. Как сообщает областное УВД, доказана причастность одного из фигурантов сразу к четырем уличным грабежам. Также собрана доказательная база, подтверждающая совершение задержанными еще одного грабежа в составе группы.