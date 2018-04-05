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Грабители нападали на женщин
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Грабители нападали на женщин 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса skfo.ru. Видео пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Владимирские оперативники задержали двух жителей областного центра 19 и 20 лет, которые подозреваются в совершении целой серии грабежей на улицах нашего города. В преступную группу ранее судимые товарищи сбились в декабре прошлого года.
На протяжении трех месяцев они грабили на темных улицах женщин, вырывая из рук сумки. Одно из таких преступлений была записано камерой наблюдения. На видео хорошо видно, как двое нападают на женщину, которая вечером идет по плохо освещенной улице с ребенком. На глазах у малыша женщину валят на снег, отбирают сумку и бросаются наутек.
В преступных эпизодах, которые на сегодняшний день полицейские инкриминируют подозреваемым, ущерб составил 50 тысяч рублей. Как сообщает областное УВД, доказана причастность одного из фигурантов сразу к четырем уличным грабежам. Также собрана доказательная база, подтверждающая совершение задержанными еще одного грабежа в составе группы.
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ (Грабеж). Один из фигурантов заключен под стражу, второй помещен под домашний арест.
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